Генрих Мхитарян: Мне очень приятно вернуться в Одессу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против луганской «Зари». Напомним, что матч состоится в Одессе.

«Мне всегда приятно возвращаться в Украину, ведь у меня замечательные воспоминания о времени, проведенном здесь. В последний раз, когда я играл здесь, в Одессе, я забил свой последний хет-трик в составе «Шахтера». Поэтому мне очень приятно вернуться в Одессу.

В АПЛ мы продолжаем бороться и не собираемся складывать оружие. Сейчас наша цель – попасть в топ-4 и мы приложим максимум усилий для этого.

Все игроки команды чувствуют себя хорошо перед матчем с «Зарей». Мы приехали сюда только за победой и все попытаются продемонстрировать свою лучшую игру.

С кем комфортнее играть в паре? Или Мата, или другой игрок, наверное, не слишком важно, потому что у всех игроков есть свои сильные и слабые стороны.

Я доволен, что начал получать достаточно игрового времени в МЮ. Раньше у меня были определенные сложности, однако теперь все хорошо. Думаю, я улучшил свои игровые качества и могу приносить пользу команде», – цитирует Мхитаряна «Футбол 24».

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:00 по Москве.