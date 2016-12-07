Генрих Мхитарян: Мне очень приятно вернуться в Одессу
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против луганской
«Зари». Напомним, что матч состоится в Одессе.
«Мне всегда приятно возвращаться в Украину, ведь у меня
замечательные воспоминания о времени, проведенном здесь. В последний раз, когда
я играл здесь, в Одессе, я забил свой последний хет-трик в составе «Шахтера».
Поэтому мне очень приятно вернуться в Одессу.
В АПЛ мы продолжаем
бороться и не собираемся складывать оружие. Сейчас наша цель – попасть в топ-4
и мы приложим максимум усилий для этого.
Все игроки команды
чувствуют себя хорошо перед матчем с «Зарей». Мы приехали сюда только за
победой и все попытаются продемонстрировать свою лучшую игру.
С кем комфортнее играть
в паре? Или Мата, или другой игрок, наверное, не слишком важно, потому что у всех
игроков есть свои сильные и слабые стороны.
Я доволен, что начал
получать достаточно игрового времени в МЮ. Раньше у меня были определенные
сложности, однако теперь все хорошо. Думаю, я улучшил свои игровые качества и
могу приносить пользу команде», – цитирует Мхитаряна «Футбол 24».
Матч «Заря» - «Манчестер
Юнайтед» начнется в 21:00 по Москве.