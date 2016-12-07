Владимир Лутченко: Канадские журналисты в 1972 году в нас не верили
Обозреватель
«Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и
ЦСКА Владимира Лутченко.
- В следующем
году Суперсерии-1972 исполнится 45 лет. Какое у вас самое яркое воспоминание?
- Да много
чего было. Мы победили в первом матче. На следующий день летели в Торонто.
Раньше ведь не было чартеров, как сейчас. Мы добирались с обычными гражданами.
Последними входим в салон – и вдруг все пассажиры встают и начинают нам
аплодировать. Вот это было впечатляюще!
А еще с нами
от самой Москвы путешествовал канадский журналист, который писал о русском
хоккее и сборной СССР. И он всю дорогу нам твердил: «Нет, ребята, вам
бесполезно сражаться со звездами НХЛ. Вы во всех восьми матчах пролетите с
большим счетом. Вас просто порвут». И в конце добавил: «Если вы хоть одну игру
возьмете, я съем свою статью».
И что же?
Сдержал слово! Мы подъезжаем к гостинице в Торонто. Он собрал перед входом
толпу журналистов, телевидения. И вот пропиарился, когда ел свою заметку.