Владимир Лутченко: Канадские журналисты в 1972 году в нас не верили

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.

- В следующем году Суперсерии-1972 исполнится 45 лет. Какое у вас самое яркое воспоминание?

- Да много чего было. Мы победили в первом матче. На следующий день летели в Торонто. Раньше ведь не было чартеров, как сейчас. Мы добирались с обычными гражданами. Последними входим в салон – и вдруг все пассажиры встают и начинают нам аплодировать. Вот это было впечатляюще!

А еще с нами от самой Москвы путешествовал канадский журналист, который писал о русском хоккее и сборной СССР. И он всю дорогу нам твердил: «Нет, ребята, вам бесполезно сражаться со звездами НХЛ. Вы во всех восьми матчах пролетите с большим счетом. Вас просто порвут». И в конце добавил: «Если вы хоть одну игру возьмете, я съем свою статью».

И что же? Сдержал слово! Мы подъезжаем к гостинице в Торонто. Он собрал перед входом толпу журналистов, телевидения. И вот пропиарился, когда ел свою заметку.