Анна Вяхирева: Положительных моментов в нашей игре сегодня нет

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала поражение от команды Румынии (17:22) в матче группового этапа чемпионата Европы.

«Мы просто не были готовы к этому сопернику. Видимо, плохо разобрали, плохо подготовились. У нас не получалось абсолютно ничего - ни атака, ни защита, ни переходы. Мы не могли забить, очень плохой процент реализации атак. Положительных моментов в нашей игре сегодня нет», - цитирует Вяхиреву «Р-Спорт».

Напомним, Россия находится на третьем месте в группе D. Турнирное положение после второго тура определится по итогам матча сборных Норвегии и Хорватии. У россиянок, норвежек и румынок по два очка, но у Норвегии матч в запасе.