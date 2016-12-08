«Нижний Новгород» в гостях одолел «МЗТ Скопье» в Кубке Европы
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» в гостях обыграли
македонский «МЗТ Скопье» в матче девятого тура группового этапа Кубка Европы.
Встреча группы А, прошедшая в среду в Македонии,
завершилась со счетом 97:82 в пользу российской команды.
«Нижний Новгород» одержал четвертую победу в семи
матчах, поднявшись на третье место в таблице квинтета и пробился в топ-16 турнира.
В заключительном туре группового этапа «Нижний Новгород» сыграет 14 декабря на своем паркете с хорватской «Цедевитой».
Матч
МЗТ Скопье - Нижний Новгород - 82:97
Место и дата
07 декабря 21:00, Яне Сандански, Онлайн-трансляция
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