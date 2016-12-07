Жозе Моуринью: Поле в Одессе жесткое. УЕФА не стоит проводить матчи в Украине и Восточной Европе в декабре
Главный тренер
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на качество поля в Одессе.
Напомним, здесь его команда сыграет матч Лиги Европы против «Зари».
«Поле здесь
жесткое, ледяное. Думаю, что УЕФА знает о состоянии поля и о том, что в
середине декабря условия в Украине и Восточной Европе более сложные. Если бы
УЕФА обеспокоился этим, они не проводили бы здесь матчи в середине декабря.
Думаю, это
проблема. Они (хозяева поля) пытаются разогреть газон, но они не могут
совершить чудо. Будем надеяться, что все будет хорошо», - цитирует Моуринью Sky Sports.
Матч «Заря» - «Манчестер
Юнайтед» состоится 8 декабря и начнется в 21:00 по Москве.
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