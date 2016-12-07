Жозе Моуринью: Поле в Одессе жесткое. УЕФА не стоит проводить матчи в Украине и Восточной Европе в декабре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пожаловался на качество поля в Одессе. Напомним, здесь его команда сыграет матч Лиги Европы против «Зари».

«Поле здесь жесткое, ледяное. Думаю, что УЕФА знает о состоянии поля и о том, что в середине декабря условия в Украине и Восточной Европе более сложные. Если бы УЕФА обеспокоился этим, они не проводили бы здесь матчи в середине декабря.

Думаю, это проблема. Они (хозяева поля) пытаются разогреть газон, но они не могут совершить чудо. Будем надеяться, что все будет хорошо», - цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря и начнется в 21:00 по Москве.