«Порту» забил 5 мячей «Лестеру» и вслед за ним вышел в плей-офф ЛЧ
Футболисты
португальского «Порту» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов обыграли английский «Лестер».
Встреча группы G, прошедшая в среду в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. В их составе точные удары нанесли Хесус Корона, Ясин Браими и Диогу Жота, а Андре Силва оформил дубль.
Таким образом, «Порту»
набрал 11 очков, финишировал вторым в квартете и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Лестера» осталось 13 очков.
Напомним, что
«Лестер» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Матч
Порту - Лестер Сити - 5:0 (3:0)
Голы
Силва 6 (1:0). Корона 26 (2:0). Браими 44 (3:0). Силва 65 (4:0 - пен.). Жота 77 (5:0).
Состав
Порту: Касильяс, Фелипе, Перейра М., Теллеш, Маркано, Перейра Д. (Невеш, 76), Торрес, Жота, Браими, Силва (Руй Педру, 78), Корона (Эррера, 76)
Лестер Сити: Хамер, Морган, Чилуэлл, Эрнандес, Василевски, Шлупп (Олбрайтон, 46), Дринкуотер (Барнс, 76), Менди, Окадзаки, Грэй, Муса (Ульоа, 46)
Предупреждения:
нет - Чилуэлл, 38
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция