«Порту» забил 5 мячей «Лестеру» и вслед за ним вышел в плей-офф ЛЧ

Футболисты португальского «Порту» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли английский «Лестер».

Встреча группы G, прошедшая в среду в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. В их составе точные удары нанесли Хесус Корона, Ясин Браими и Диогу Жота, а Андре Силва оформил дубль.

Таким образом, «Порту» набрал 11 очков, финишировал вторым в квартете и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Лестера» осталось 13 очков.

Напомним, что «Лестер» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.