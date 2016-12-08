«Реал» упустил победу над «Боруссией» из Дортмунда и финишировал вторым в группе

Автор дубля Карим Бензема Источник: Reuters

Футболисты испанского «Реала» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:2. В их составе хозяев дублем отметился Карим Бензема. У гостей отличились Пьер-Эмерик Обамейянг и Марко Ройс. Причем Ройт принес гостям ничью, забив мяч на 88-й минуте.

Таким образом, «Реал» набрал 12 очков и финишировал вторым в квартете. «Боруссия» с 14-ю очками осталась первой.

Напомним, что «Боруссия» и «Реал» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Реал» - «Боруссия».