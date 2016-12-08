«Реал» упустил победу над «Боруссией» из Дортмунда и финишировал вторым в группе
Футболисты
испанского «Реала» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов сыграли вничью с «Боруссией» из Дортмунда.
Встреча группы F,
прошедшая в среду в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со
счетом 2:2. В их составе хозяев дублем отметился Карим Бензема. У гостей отличились Пьер-Эмерик Обамейянг и Марко Ройс. Причем Ройт принес гостям ничью, забив мяч на 88-й минуте.
Таким образом, «Реал»
набрал 12 очков и финишировал вторым в квартете. «Боруссия» с 14-ю очками
осталась первой.
Напомним, что
«Боруссия» и «Реал» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Жеребьевка матчей 1/8
финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Реал» - «Боруссия».
Матч
Голы
Бензема 28 (1:0). Бензема 54 (2:0). Обамеянг 60 (2:1). Ройс 88 (2:2).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Каземиро, Родригес, Васкес, Модрич (Кроос, 63), Роналду, Бензема (Мората, 85)
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Пулишич (Мор, 61), Кастро (Роде, 80), Шюррле (Ройс, 61), Вайгль, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Модрич, 38; Каземиро, 70 - Папастатопулос, 71
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция