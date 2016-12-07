Жозе Пезейру: «Брага» может обыграть «Шахтер». Все зависит от нас

Главный тренер «Браги» Жозе Пезейру поделился ожиданиями от матча против «Шахтера». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо осведомлены о силе «Шахтера», но хотим выиграть и пройти в следующий этап. Мы играем дома, у нас будет поддержка болельщиков. Все зависит только от нас, и этого достаточно, чтобы быть мотивированным и выиграть эту игру. Мы должны сыграть организовано и сбалансировано. Надо быть эффективным в обороне и атаке.

Перед завтрашним матчем неважно, как команды выступали раньше. Важно лишь то, что нам по силам победить «Шахтер». Для этого мы должны провести отличный матч.

«Шахтер» – это команда уровня Лиги чемпионов. Против «Коньяспора» они играли не основным составом, но разгромили соперника со счетом 4:0. Это говорит о классе нашего соперника», – цитирует Пезейру «Футбол 24».

Матч «Брага» - «Шахтер» состоится 8 декабря. Начало в 19:00 по Москве.