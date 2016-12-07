Саша Обрадович: Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучше

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своих подопечных над иерусалимским «Хапоэлем» (88:68) в матче 9-го тура группового раунда Кубка Европы.

«Поздравляю всех игроков и болельщиков, всю команду с победой. Сегодня мы играли очень хорошо. Я должен заметить, что у нас была очень хорошая атмосфера после матча с ЦСКА, и мы ее использовали. Особенно это было заметно в первой четверти. Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучше в следующих матчах», - сказал Обрадович.

Напомним, российский клуб в семи играх одержал три победы и занимает четвертое место в группе D, а «Хапоэль» в ней же расположился на второй строчке.