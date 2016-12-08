Гол Юрченко помог «Байеру» разгромить «Монако»
Футболисты
«Байера» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли
«Монако».
Встреча группы Е,
прошедшая в среду в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», завершилась со счетом 3:0
в пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли украинский нападающий Владлен
Юрченко, немецкий полузащитник Юлиан Брандт и бразилец Венделл.
Таким образом, «Байер»
набрал 10 очков, но остался на втором месте в квартете. У «Монако» осталось 11
очков – этот клуб финишировал первым.
Напомним, что
«Монако» и «Байер» досрочно, за тур до окончания группового этапа вышли в
плей-офф Лиги чемпионов.
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Матч
Голы
Юрченко 31 (1:0). Брандт 48 (2:0). Де Санктис 82 (3:0 - автогол).
Состав
Байер: Озкан, да Кошта, Едвай, Венделль, Драгович, Брандт (Крузе, 71), Чалханоглу (Арангис, 67), Баумгартлингер, Юрченко (Хенрихс, 76), Эрнандес, Кисслинг
Монако: Де Санктис, Н'Дорам, Диалло, Туре, Эмерсон, Раджи, Дирар, Бошилиа (Траоре, 67), Моутинью, Жан (Жермен, 76), Каррильо (Лемар, 79)
Незабитые пенальти
Венделль (Байер), 81
Предупреждения:
Драгович, 88 - Эмерсон, 24; Каррильо, 41; Жермен, 88
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
07 декабря 22:45, БайАрена, Онлайн-трансляция