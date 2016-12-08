Гол Юрченко помог «Байеру» разгромить «Монако»

Футболисты «Байера» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли «Монако».

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли украинский нападающий Владлен Юрченко, немецкий полузащитник Юлиан Брандт и бразилец Венделл.

Таким образом, «Байер» набрал 10 очков, но остался на втором месте в квартете. У «Монако» осталось 11 очков – этот клуб финишировал первым.

Напомним, что «Монако» и «Байер» досрочно, за тур до окончания группового этапа вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.