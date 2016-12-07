«Зенит» на последней секунде вырвал победу над «Будучностью» в Еврокубке

«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка в Подгорице обыграл «Будучность» со счетом 97:95 (22:23, 23:23, 26:24, 26:25).

За 0,4 секунды до конца матча Стефан Маркович забросил двухочковый, который и принес победу гостям.

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Райан Тулсон, набравший 32 очка. У хозяев Сеад Шехович набрал 12 баллов.

Напомним, после этой встречи сине-бело-голубые с пятью победами и двумя поражениями занимает второе место в группе. Столько же побед у «Баварии», которая идет на первой строчке. «Будучность» расположилась на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 14 декабря в Петербурге против «Уникахи». «Будучность» в этот же день в Мюнхене встретится с «Баварией».