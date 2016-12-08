«Ювентус» обыграл «Динамо» из Загреба и финишировал первым в группе
Футболисты
итальянского «Ювентуса» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов переиграли «Динамо» из Загреба.
Встреча группы H,
прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 2:0 в
пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани.
Таким образом, «Ювентус»
набрал 14 очков и финишировал первым в квартете. «Динамо» финишировало
последним, четвертым, завершив еврокубковую кампанию.
Напомним, что
«Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Динамо» потеряло шансы
даже на выход в Лигу Европы.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Матч
Ювентус - Динамо Зг - 2:0 (0:0)
Голы
Игуаин 52 (1:0). Ругани 73 (2:0).
Состав
Ювентус: Нето, Бенатиа, Эвра, Ругани, Лемина, Пьянич (Дибала, 80), Куадрадо, Асамоа, Маркизио (Алекс, 74), Манджукич (Эрнанес, 85), Игуаин
Динамо Зг: Ливакович, Шильденфельд, Сигали, Пиварич, Гояк (Фиолич, 57), Моро (Мэцел, 85), Чорич, Шитум, Кнежевич, Фернандес, Судани (Стоянович, 74)
Предупреждения:
Игуаин, 15; Эвра, 54 - Чорич, 61
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция