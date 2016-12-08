«Ювентус» обыграл «Динамо» из Загреба и финишировал первым в группе

Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли «Динамо» из Загреба.

Встреча группы H, прошедшая в среду в Турине на стадионе «Ювентус», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе точные удары нанесли Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани.

Таким образом, «Ювентус» набрал 14 очков и финишировал первым в квартете. «Динамо» финишировало последним, четвертым, завершив еврокубковую кампанию.

Напомним, что «Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Динамо» потеряло шансы даже на выход в Лигу Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.