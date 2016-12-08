«Легия» обыграла «Спортинг» и пробилась в Лигу Европы

Футболисты польской «Легии» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли португальский «Спортинг».

Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе отличился бразильский полузащитник Кошта Гильерме.

Таким образом, «Легия» набрала четыре очка, финишировала третьей в квартете, пробившись в плей-офф Лиги Европы. У «Спортинга» осталось три очка. Португальский клуб завершил еврокубковую кампанию.

Отметим, что на матче «Легия» - «Спортинг» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее возглавлял польский клуб.

Напомним, что «Легия» и «Спортинг» досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.