«Легия» обыграла «Спортинг» и пробилась в Лигу Европы
Футболисты
польской «Легии» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли
португальский «Спортинг».
Встреча группы F,
прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со
счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе отличился бразильский полузащитник
Кошта Гильерме.
Таким образом, «Легия» набрала четыре очка, финишировала третьей в квартете, пробившись в плей-офф Лиги Европы. У «Спортинга» осталось три очка. Португальский клуб завершил еврокубковую кампанию.
Отметим, что на матче «Легия» - «Спортинг» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее возглавлял польский клуб.
Напомним, что «Легия» и «Спортинг» досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Гильерме 30 (1:0).
Состав
Легия: Маларж, Глоушек, Бережински, Паздан, Жезничак, Радович (Дабровски, 90), Гильерме (Кухарчик, 62), Мулен, Копчински, Оджиджа-Офоэ, Прийович (Хямяляйнен, 86)
Спортинг: Патрисиу, Коатес, Оливейра (Руис Б., 58), Маркович (Эшгау, 58), Карвалью, Силва, Семеду, Сезар, Мартинш, Дост, Зеегелар (Андре, 68)
Предупреждения:
Копчински, 36; Жезничак, 74; Оджиджа-Офоэ, 75; Радович, 79; Паздан, 81 - Силва, 56; Карвалью, 81
Удаления:
нет - Карвалью, 85
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция