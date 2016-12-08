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«Севилья» сыграла вничью с «Лионом» и вышла в плей-офф ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты французского «Лиона» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с испанской «Севильей».

Встреча группы H, прошедшая в среду в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Лион» набрал восемь очков и остался на третьем месте в турнирной таблице квартета. У Севильи» стало 11 очков. Испанский клуб со второго места в группе вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

Матч

Лион - Севилья - 0:0

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Янга-Мбива, Толиссо (Гренье, 78), Дардер (Корне, 72), Гоналонс, Вальбуэна, Геззаль (Фекир, 65), Ляказетт

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Меркадо, Эскудеро, Рами, Мариано, Сарабиа (Бен Йеддер, 65), Витоло, Иборра, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 87)

Предупреждения:

Гоналонс, 38; Янга-Мбива, 53 - Сарабиа, 32; Насри, 36; Меркадо, 73

Судья:

Йонас Эрикссон (Швеция)

Место и дата

07 декабря 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция

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