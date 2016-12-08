«Севилья» сыграла вничью с «Лионом» и вышла в плей-офф ЛЧ
Футболисты
французского «Лиона» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги
чемпионов сыграли вничью с испанской «Севильей».
Встреча группы H,
прошедшая в среду в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась без забитых
мячей – 0:0.
Таким образом, «Лион»
набрал восемь очков и остался на третьем месте в турнирной таблице квартета. У
Севильи» стало 11 очков. Испанский клуб со второго места в группе вышел в
плей-офф Лиги чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Матч
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Дьякаби, Морель, Янга-Мбива, Толиссо (Гренье, 78), Дардер (Корне, 72), Гоналонс, Вальбуэна, Геззаль (Фекир, 65), Ляказетт
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Меркадо, Эскудеро, Рами, Мариано, Сарабиа (Бен Йеддер, 65), Витоло, Иборра, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 87)
Предупреждения:
Гоналонс, 38; Янга-Мбива, 53 - Сарабиа, 32; Насри, 36; Меркадо, 73
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
07 декабря 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция