Evil Geniuses сразится с Virtus.pro в четвертьфинале The Boston Major 2016
Команда Evil Geniuses вышла в четвертьфинал турнира The Boston Major 2016.
В 1/8 финала «злые гении» победили китайский коллектив Wings Gaming со счетом 2:0.
В четвертьфинале Evil Geniuses сыграет с российской пятеркой из Virtus.pro. Матч начнется 9 декабря в 18:00 по МСК.
LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира 3 миллиона долларов.
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