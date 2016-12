Evil Geniuses сразится с Virtus.pro в четвертьфинале The Boston Major 2016

Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016

WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016 Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016

Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями после матча против iG Vitality в 1/8 финала The Boston Major 2016.

Российская команда Virtus.pro обыграла китайский коллектив iG Vitality и вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.

