Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Акинфеева

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» – 1:3.

Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Игоря Акинфеева. То есть как автогол – гол в свои ворота.

Напомним, что сегодня Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов кряду. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).