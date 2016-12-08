Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Акинфеева
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» – 1:3.
Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Игоря Акинфеева. То есть как автогол – гол в свои ворота.
Напомним, что сегодня Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов кряду. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция