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Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Акинфеева

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» – 1:3.

Третий гол «Тоттенхэма» был записан на Игоря Акинфеева. То есть как автогол – гол в свои ворота.

Напомним, что сегодня Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов кряду. В последний раз он отыграл в этом турнире «на ноль» 1 ноября 2006 года в Лондоне – в игре группового раунда с «Арсеналом» (0:0).

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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