Черчесов в перерыве матча «Легия» - «Спортинг» встретился с Ковалевски
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и
бывший вратарь сборной Польши и московского «Спартака» Войцех Ковалевски
встретились в перерыве матча Лиги чемпионов между польской «Легией» и
португальским «Спортингом».
Ковалевски в прошлом играл за «Легию», а Черчесов был главным тренером польской команды в минувшем сезоне.
@LegiaWarszawa do przerwy dojrzale, konsekwentnie a przede wszystkim skutecznie, ciekaw jestem opinii Stanisława @SAstahov @laczynaskobieca pic.twitter.com/15txxQPbzQ— Wojciech Kowalewski (@apskowalewski) 7 декабря 2016 г.
Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе отличился бразильский полузащитник Кошта Гильерме.
Таким образом, «Легия» набрала четыре очка, финишировала третьей в квартете, пробившись в плей-офф Лиги Европы. У «Спортинга» осталось три очка. Португальский клуб завершил еврокубковую кампанию.
Матч
Голы
Гильерме 30 (1:0).
Состав
Легия: Маларж, Глоушек, Бережински, Паздан, Жезничак, Радович (Дабровски, 90), Гильерме (Кухарчик, 62), Мулен, Копчински, Оджиджа-Офоэ, Прийович (Хямяляйнен, 86)
Спортинг: Патрисиу, Коатес, Оливейра (Руис Б., 58), Маркович (Эшгау, 58), Карвалью, Силва, Семеду, Сезар, Мартинш, Дост, Зеегелар (Андре, 68)
Предупреждения:
Копчински, 36; Жезничак, 74; Оджиджа-Офоэ, 75; Радович, 79; Паздан, 81 - Силва, 56; Карвалью, 81
Удаления:
нет - Карвалью, 85
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция