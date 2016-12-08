Черчесов в перерыве матча «Легия» - «Спортинг» встретился с Ковалевски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший вратарь сборной Польши и московского «Спартака» Войцех Ковалевски встретились в перерыве матча Лиги чемпионов между польской «Легией» и португальским «Спортингом».

Ковалевски в прошлом играл за «Легию», а Черчесов был главным тренером польской команды в минувшем сезоне.

Встреча группы F, прошедшая в среду в Варшаве на стадионе «Войска Польского», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В их составе отличился бразильский полузащитник Кошта Гильерме.

Таким образом, «Легия» набрала четыре очка, финишировала третьей в квартете, пробившись в плей-офф Лиги Европы. У «Спортинга» осталось три очка. Португальский клуб завершил еврокубковую кампанию.