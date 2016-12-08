ЦСКА четвертый раз кряду занял последнее место в группе Лиги чемпионов

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв четвертое место в своей группе, вылетел из еврокубков.

Таким образом, ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги чемпионов четвертый раз кряду. Последний раз армейцы занимали в группе место выше четвертого в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА пробился в 1/8 финала турнира.