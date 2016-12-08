Леонид Слуцкий: ЦСКА мог бы быть конкурентоспособным в матче с «Тоттенхэмом» только в оптимальном составе
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после
поражения от «Тоттенхэма» в гостевом матче Лиги чемпионов посетовал на кадровые
проблемы.
«К сожалению, повторюсь: у нас были кадровые
проблемы. Не играли Вернблум и Фернандес. Мы находились не в оптимальном
состоянии. Многое сегодня решила индивидуальные ошибки.
Думаю, что мы могли бы конкурентоспособными
только в оптимальном составе.
Замена Головина? Он плохо себя чувствовал. Вчера
лежал с температурой. Так что его замена сегодня была вынужденной.
То известие о том, что сегодня я провожу последний матч на посту наставника ЦСКА, ни в коем образе на встрече с «Тоттенхэмом» не сказалось. Важно, что мы играли не в оптимальном составе», - сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция