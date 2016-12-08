Глушаков стал автором лучшего гола 17-го тура РФПЛ
Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»
На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 17-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
За его гол в ворота «Рубина» проголосовали 20,4% читателей. Вторым также стал игрок «Спартака» Квинси Промес – 17,3%. На третьем месте автор гола в ворота «Терека» Алексей Миранчук («Локомотив») – 14,9%.
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ СЕЗОНА1 – Джано Ананидзе («Спартак»)
2 – Андрей Ещенко («Спартак»)
3 – Ивелин Попов («Спартак»)
4 – Зе Луиш («Спартак»)
5 – Джано Ананидзе («Спартак»)
6 – Ивелин Попов («Спартак»)
7 – Джано Ананидзе («Спартак»)
8 – Федор Смолов («Краснодар»)
9 – Александр Гацкан («Ростов»)
10 – Павел Нехайчик («Оренбург»)
11 – Маркес Майкон («Локомотив»)
12 – Зе Луиш («Спартак»)
13 – Фернандо («Спартак»)
14 – Денис Глушаков («Спартак»)
15 – Торнике Окриашвили («Краснодар»)
16 – Игорь Денисов («Локомотив»)
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