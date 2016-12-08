Леонид Слуцкий: Информация о моем уходе никак не повлияла на игроков

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3) сказал, что информация о его уходе из команды никак не повлияла на игру.

- Было очень тяжело. У нас много кадровых потерь, которые трудно восполнить. Несмотря на то, что ход матча складывался удачно, и мы повели в счете, кадрового ресурса нам, к сожалению, не хватило. Наверное, тот результат, который есть, он закономерен.

- Как вы думаете, информация о том, что вы уходите со своего поста, сказалась на футболистах. В первую очередь психологически?

- Нет, не сказалась. Уверен в этом. Мы сыграли в свою силу, так, как могли. Тем более что «Тоттенхэм» - очень сильный соперник. Что касается меня лично, я был полностью погружен в игру, как и всегда. И сильно разочарован результатом.