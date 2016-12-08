Леонид Слуцкий: Информация о моем уходе никак не повлияла на игроков
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3) сказал, что информация о его уходе из команды никак не повлияла на игру.
- Было очень тяжело. У нас много кадровых потерь, которые трудно восполнить. Несмотря на то, что ход матча складывался удачно, и мы повели в счете, кадрового ресурса нам, к сожалению, не хватило. Наверное, тот результат, который есть, он закономерен.
- Как вы думаете, информация о том, что вы уходите со своего поста, сказалась на футболистах. В первую очередь психологически?
- Нет, не сказалась. Уверен в этом. Мы сыграли в свою силу, так, как могли. Тем более что «Тоттенхэм» - очень сильный соперник. Что касается меня лично, я был полностью погружен в игру, как и всегда. И сильно разочарован результатом.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция