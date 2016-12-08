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Российские болельщики «МЮ» отправились в Одессу, несмотря на аннулированные билеты

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские болельщики английского «Манчестер Юнайтед» отправились в Одессу, где рассчитывают посетить матч Лиги Европы между «Зарей» и «МЮ».

Напомним, ранее английский клуб, ссылаясь на письмо украинских властей, которые посчитали присутствие болельщиков из России на матче угрозой для безопасности, аннулировал билеты всем болельщикам-владельцам российских паспортов, которые покупали билеты по гостевой квоте у английской команды. Они получили уведомление о возврате денег.

Тем не менее, несколько болельщиков английского клуба отправились на Украину.

- Всего в Одессу собиралось 12 человек. Сколько именно в итоге поехало, сказать не могу, но люди отправились в Одессу. Станут искать билеты уже на месте. Либо как-то попытаются попасть в сектор с фанатами «Манчестер Юнайтед», если будет такая возможность, либо купят билеты у перекупщиков и спокойно посмотрят матч на трибуне со всеми, - сообщил корреспонденту «Советского спорта» руководитель официального клуба болельщиков «МЮ» в России «Moscow Reds» Михаил Старов.

Сам он посещать игру в Одессе не планирует. «В ближайшее время отправлюсь в Англию, где удастся посмотреть три ближайших матча «Манчестер Юнайтед», - отметил Старов.

Матч «Зари» с «Манчестер Юнайтед» начнется в четверг в 21.00 (мск).

Матч

Заря - Манчестер Юнайтед

Место и дата

08 декабря 21:00, Черноморец, Текстовая трансляция

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