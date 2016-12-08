Вылет ЦСКА из еврокубков, поражение гандболисток и два очка Кузнецова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1). Московский ЦСКА, ведя по ходу матча со счетом 1:0, на выезде уступил «Тоттенхэму» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3). Это поражение лишило армейский клуб шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Матч против «шпор» стал последним для Леонида Слуцкого на посту наставника ЦСКА, а Игорь Акинфеев в свою очередь пропустил в 43-м матче турнира подряд.

2). Леонид Слуцкий после поражения от «шпор» посетовал на кадровые проблемы, которые, по его мнению, не позволили рассчитывать на положительный результат. «Тяжело с кадровыми потерями играть на равных в таком турнире», - подчеркнул теперь уже бывший наставник ЦСКА.

3). Также Леонид Слуцкий высказал мнение о форме Алана Дзагоева и интересе к нему иностранных клубов.

4). Алан Дзагоев в свою очередь отметил, что известие об уходе Леонида Слуцкого не повлияло на исход встречи. «Если бы Слуцкий сообщил об отставке после игры? Это бы ничего не поменяло», - подчеркнул автор гола в ворота «Тоттенхэма».

5). Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы отметил высокую зрительскую явку. «То, что после вылета из турнира на игру пришло более 60 тысяч человек показывает, как велик наш клуб», - сказал рулевой «шпор».

6). По итогам матчей среды в Лиге чемпионов определились все участники 1/8 финала. От группы Е в 1/8 финала вышли «Монако» и немецкий «Байер», от группы F – «Боруссия» из Дортмунда и «Реал» (Мадрид), от группы G – английский «Лестер» и португальский «Порту», от квартета H – итальянский «Ювентус» и «Севилья».

7). Матч футбольной Лиги Европы между «Зарей» и «Манчестер Юнайтед» оказался под угрозой переноса. Причина – состояние газона. Поле стадиона «Черноморец» в Одессе частично покрыто льдом.

8). Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме переиграли «Бостон» - 4:3. Российский вратарь гостей Антон Худобин провел весь матч в запасе. В составе хозяев две голевых передачи отдал Евгений Кузнецов, а одну – Александр Овечкин.

9). Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации крупно проиграли «Хьюстону» (95:134). Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке, сыграл 14 минут, набрал 11 очков и сделал пять подборов.

10). Гандболистки сборной России проиграли команде Румынии в матче второго тура первого группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции (17:22). Напомним, в первом матче на турнире подопечные Евгения Трефилова переиграли сборную Хорватии. В заключительной встрече первого группового этапа россиянки 9 декабря сыграют с норвежками.

11. Евгений Трефилов после поражения высказал мнение, что его подопечные играю так, словно у них продолжается похмельное состояние после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. «Если счастлива и много пьешь, то на утро тяжелое похмелье», - сказал наставник россиянок.

12). Капитан женской сборной России по гандболу Людмила Постнова считает, что в матче с румынками россиянки сами позволили вратарю сборной Румынии Денисе Деду почувствовать игру и часто отбивать удары.

13). Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев назвал одной из причин неудачной игры россиянок отсутствие должного настроя.

14). Накануне вечером стартовал розыгрыш мужской Лиги чемпионов по волейболу. Казанский «Зенит», являющийся действующим победителем соревнований, начал защиту титула с гостевой победы над турецким «Аркасом» (3:0).

15). Куда более упорно складывался матч в Москве, где местное «Динамо» обыграло бельгийский «Нолико». Встреча продолжалась более двух часов и завершилась победой хозяев паркета в четырех партиях.

Именинники: 8 декабря исполняется 23 года российской волейболистке, двукратной чемпионке Европы Наталье Малых. Также в этот день 59-й день рождения отмечает советский хоккеист, ныне тренер Михаил Павлович Варнаков.

Цитата дня: «Позор, просто позор» (Владимир Пономарев).

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