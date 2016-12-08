НХЛ. «Анахайм» - «Каролина», «Сан-Хосе» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн

Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выиграть Первый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.