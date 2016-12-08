НХЛ. «Анахайм» - «Каролина», «Сан-Хосе» - «Оттава» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей
регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
8 декабря
Матч
Место и дата
08 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 06:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически