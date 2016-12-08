Деле Алли: Гол ЦСКА совершенно не вытекал из логики игры

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победы над московским ЦСКА В домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил свою команду за характер.

«Наша команда добилась важного результата. Мяч ЦСКА совершенно не вытекал из логики игры, но благодаря характеру мы смогли переломить ход игры - стали более внимательнее действовать в защите не в ущерб атаке. Знали, что моменты еще будут», - приводит официальный сайт УЕФА слова Алли.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 33-й минуте после точного удара Алана Дзагоева. Спустя пять минут Деле Алли равенство восстановил, а Гарри Кейн вывел «шпор» вперед в компенсированное к первому тайму время. На 78-й минуте вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился автоголом.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал семь очков, финишировав третьим в квартете. Английский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.