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WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016

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Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016 

В матче 1/8 финала WarriorsGaming.Unity победила североамериканский коллектив compLexity Gaming со счетом 2:0.

В четвертьфинале WarriorsGaming.Unity сыграет с победителем пары OG vs. MVP Phoenix.

LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира 3 миллиона долларов.

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