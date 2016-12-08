«Миннесота» на выезде одолела «Торонто»

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джейсон Цукер, Крис Стюарт и Эрик Стаал. У хозяев отличились Бен Смит и Тайлер Бозак.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 22 минут, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду 12 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 11 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Миннесота» 10 декабря в 05:00 (мск) примет «Эдмонтон».