«Миннесота» на выезде одолела «Торонто»
Хоккеисты
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Миннесоте».
Встреча, прошедшая
в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу
гостей. В их составе по шайбе забросили Джейсон Цукер, Крис Стюарт и Эрик
Стаал. У хозяев отличились Бен Смит и Тайлер Бозак.
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 22 минут, совершил три
силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду 12 минут, нанес один
бросок, совершил пять силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 11 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Миннесота» 10 декабря в 05:00 (мск) примет «Эдмонтон».