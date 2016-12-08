«Спартак» постарается удержать Промеса до конца сезона

Руководство «Спартака» не хочет продавать полузащитника Квинси Промеса до конца сезона, хотя ряд европейских клубов регулярно проявляет интерес к футболисту.

По информации «Известий», 24-летнего футболиста хотят видеть в своих рядах несколько мировых грандов, многие из которых выражают готовность осуществить трансфер игрока уже в период зимнего периода дозаявок. В частности, интерес к Промесу приписывают английскому «Ливерпулю», чей главный тренер Юрген Клопп давно присматривается к талантливому футболисту.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в этой ситуации занимает нейтральную позицию.

- «Спартак» готов отклонить любое предложение по Квинси Промесу, которое поступит этой зимой, даже если оно окажется очень выгодным с финансовой точки зрения, — рассказал «Известиям» источник в московской команде. — Руководство клуба надеется уговорить футболиста завершить сезон-2016/17 в составе «Спартака», а летом, если у Квинси будет желание, его готовы отпустить туда, куда он захочет. Ожидается, что в ближайшее время владелец «Спартака» Леонид Федун лично встретится с Промесом и его официальным представителем для обсуждения будущего полузащитника. При этом в «Спартаке» не хотят портить отношения с футболистом — если он сам твердо решит покинуть команду в зимний трансферный период, руководство клуба не станет чинить этому препятствий.

Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.