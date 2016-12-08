Санкт-Петербург отдаст «Зениту» стадион на Крестовском острове за 1 рубль

Стадион на Крестовском острове, строительство которого обошлось почти в 40 млрд рублей, на 49 лет и почти бесплатно отдадут футбольному клубу «Зенит», сообщает «Фонтанка».

По информации источника, клуб возьмет на себя все расходы по эксплуатации и ремонту объекта и будет платить арендную плату за землю. Кроме того, «Зенит» обязуется вложить еще полмиллиарда собственных средств в оборудование и материалы, «необходимые для надлежащей эксплуатации стадиона и проведения футбольных матчей, иных спортивных, концертных, культурно-массов ых и коммерческих мероприятий». Такие условия меморандума 5 декабря одобрило правительство Санкт-Петербурга. Меморандум подписан губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и главой «Газпром Нефти» и президентом «Зенита» Александром Дюковым.

Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет, а концессионная плата не должна превышать одного рубля в год.

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

