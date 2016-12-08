«Гремио» - победитель Кубка Бразилии

«Гремио» в пятый раз стал победителем Кубка Бразилии.

В финале футболисты «Гремио» по сумме двух матчей переиграли «Атлетико Минейро» - 4:2. В первой игре «Гремио» одержал победу - 3:1, вторая - завершилась вничью - 1:1. В ответном матче в составе «Гремио» отличился Миллер Боланьос, у «Атлетико Минейро» Хуан Касарес сравнял счет уже в добавленное время.

Добавим, что «Гремио» в своей истории дважды выигрывал Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.

Кубок Бразилии

Финал

Ответный матч

«Гремио» – «Атлетику Минейро» – 1:1 (0:0)



Голы: Боланьос, 89 (1:0). Касарес, 90+2 (1:1).