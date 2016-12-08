Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Гремио» - победитель Кубка Бразилии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Гремио» в пятый раз стал победителем Кубка Бразилии.

В финале футболисты «Гремио» по сумме двух матчей переиграли «Атлетико Минейро» - 4:2. В первой игре «Гремио» одержал победу - 3:1, вторая - завершилась вничью - 1:1. В ответном матче в составе «Гремио» отличился Миллер Боланьос, у «Атлетико Минейро» Хуан Касарес сравнял счет уже в добавленное время. 

Добавим, что «Гремио» в своей истории дважды выигрывал Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок. 

Кубок Бразилии

Финал

Ответный матч

«Гремио» – «Атлетику Минейро» – 1:1 (0:0)

Голы: Боланьос, 89 (1:0). Касарес, 90+2 (1:1). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Гремио» предлагает бразильским клубам бесплатно отдать «Шапекоэнсе» футболистов для участия в сезоне-2017«Гремио» предложил оказать помощь «Шапекоэнсе» для того, чтобы команда в следующем сезоне смогла сыграть в чемпионате Бразилии. Напомним, большинство игроков и тренерский штаб клуба погибли в авиакатастрофе.Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и ВенесуэлойБывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, выступающий за «Атлетико Минейро», вызван в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018 с Боливией и Венесуэлой.«Зенит» близок к приобретению 21-летнего форварда из Бразилии«Зенит» близок к приобретению 21-летнего форварда из БразилииНападающий «Атлетико Минейро» Карлос Карвальо близок к переходу в «Зенит», сообщает Globo Esporte.«Атлетико Минейро» готов отпустить нападающего Карлоса в «Зенит»Как сообщает GloboEsporte, «Атлетико Минейро» готов провести переговоры с «Зенитом» о продаже 21-летнего нападающего Карлоса.«Ливерпуль» предложил за чемпиона ОИ в Рио 30 млн фунтовПолузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Луан может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Rádio Gaúcha.В пятницу «Зенит» может оформить переход Карлоса Карвальо20-летний бразильский нападающий Карлос Карвальо в ближайшее время может стать игроком «Зенита».«Барселона» интересуется нападающим «Гремио» ЛуаномИнтерес к нападающему бразильского «Гремио» Луану проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.Агент: Карлос не перейдет в «Спартак», он продолжит карьеру в другом клубеНападающего бразильского клуба «Атлетико Минейро» Карлос не перейдет в «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Жорже Машадо.«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Атлетико Минейро» КарлосаДва российских клуба претендуют на нападающего бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» Карлоса, сообщает Hoje Emdia.Знает русский, помогает детям. Что за бразилец перешел в «Зенит»Знает русский, помогает детям. Что за бразилец перешел в «Зенит»«Зенит» объявил о переходе бразильца Жулиано. Spb.Sovsport.ru рассказывает, кого приобрел петербургский клуб.Жулиано официально стал игроком «Зенита»Петербургский «Зенит» объявил о заключении контракта с бразильским полузащитником Жулиано, ранее игравшим за «Гремио».Жулиано: Футбол иногда дает возможности, которые нельзя упускать. Переход в «Зенит» – из их числаБразильский полузащитник Жулиано выступил с заявлением, касающимся его ухода из «Гремио».«Гремио»: Удачи, Жулиано!Бразильский клуб «Гремио» пожелал удачи полузащитнику Жулиано, который, по информации СМИ, близок к переходу петербургский «Зенит».Жулиано летом перейдет в «Зенит» за 7 млн евроБразильский «Гремио» принял предложение «Зенита» по трансферу полузащитника Жулиано, сообщает Globo. Футболист перейдет в питерский клуб летом за 7 миллионов евро.«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Гремио» Жулиано за 7 миллионов евроПетербургский «Зенит» и бразильский «Гремио» близки к договоренности по переходу в российский клуб полузащитника Жулиано, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.Фернандо: Я так хотел играть, что забывал про едуФернандо: Я так хотел играть, что забывал про едуПервое большое интервью 24-летнего бразильского полузащитника Фернандо, который на этой неделе стал игроком «Спартака».«Спартак» поспорит с «Зенитом» за полузащитника ЖулианоМосковский «Спартак» поспорит с питерским «Зенитом» за полузащитника «Гремио» и сборной Бразилии Жулиано, сообщает Torcedores.com.«Зенит» готовит новое предложение по трансферу бразильца Жулиано«Зенит» предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Гремио» и сборной Бразилии Жулиано, сообщает Goal.com.«Гремио» отклонил предложение «Зенита» о трансфере Жулиано26-летний полузащитник бразильского «Гремио» Жулиано не перейдет в «Зенит», сообщает бразильский журналист Final.com Жоао Батиста Фильо.Полузащитник сборной Бразилии Жулиано может перейти в «Зенит»По информации телекомментатора Нобеля Арустамяна, 26-летний полузащитник сборной Бразилии Жулиано может стать игроком «Зенита».

Cпецпредложение