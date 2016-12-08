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День в истории. Виталию Мутко - 58!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Виталию Мутко - 58!
Источник: «Советский спорт»

Сегодня, 8 декабря, празднует свой день рождения Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Ему исполняется 58 лет. 

Мутко был министром спорта РФ с мая 2012 года по октябрь 2016. После ухода в отставку с поста министра был назначен вице-председателем правительства. 

С 2008 по 2012 годы занимал должность министра спорта, туризма и молодежной политики РФ. Параллельно Мутко был президентом Российского футбольного союза (РФС). Он возглавлял организацию с 2005 по 2009 годы. В 2015 году снова вернулся на этот пост и занимает его по сей день.  

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