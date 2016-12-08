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Правительство внесло в Госдуму поправки об ответственности за правонарушения на спортивных мероприятиях

Источник:  Интернет-портал Правительства Российской ФедерацииКомментарии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и определить, какие нарушения правил поведения зрителей относятся к грубым», - говорится в документе. 

Законопроект был рассмотрен и одобрен 1 декабря 2016 года, сообщает официальный сайт правительства.

Изменения предусматривают увеличение минимального размера штрафа с 20 тысяч до 40 тысяч рублей, максимального – с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а также установление срока административного ареста от 10 до 15 суток за нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение правил поведения в виде административного штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Законопроект направлен на укрепление правопорядка, общественной безопасности и формирование у посетителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения и ответственности. 

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