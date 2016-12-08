ЦСКА заработал в Лиге чемпионов более 14 млн евро

Стало известно, сколько московский ЦСКА заработал в Лиге чемпионов.

Вчера армейцы проиграли «Тоттенхэму» (1:3) и выбыли из еврокубков. ЦСКА заработал в главном европейском турнире 12,7 миллионов евро за выход в групповую стадию, а также по 500 тысяч евро за каждую ничью в группе E.

Из шести матчей группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА завершил вничью три встречи. Армейцы завоевали четвертое место в группе и не вышли даже в Лигу Европы.