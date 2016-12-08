Емельяненко объявил о проведении Суперкубка России

9 декабря во Владивостоке пройдет Суперкубок России по ММА-2016, - один из главных турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России. Соревнования примет «Фетисов Арена».

Победители Кубка России и победители национального чемпионата оспорят право называться лучшими бойцами года. В каждой весовой категории 7 чемпионов России будут противостоять 7 победителям Кубка России 2016 года.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: «Суперкубок России по ММА - это итоговое событие спортивного года в смешанных боевых единоборствах. Именно здесь состоятся бои чемпионов России, против обладателей Кубка России! Этот турнир выявит самых сильных спортсменов. Я очень рад, что турнир пройдет На Дальнем Востоке, - этот регион славится своими спортсменами и имеет свою богатую историю. Так же в этот вечер на Фетисов-Арене пройдут профессиональные поединки. Уверен, что все бои никого не оставят равнодушными. Приглашаю зрителей придти и поболеть за полюбившихся спортсменов и оценить красоту нашего вида спорта!»

Состав участников Суперкубка:

до 61.2 кг: Касумов Касум (Чеченская республика) чемпион Европы по ММА, призер чемпионата России - Амаев Рамазан (Московская обл.) победитель Кубка России по ММА

до 65.8 кг: Казиханов Муса (Московская обл.) призер чемпионата России по ММА - Курбанов Рашид (Астраханская обл.) победитель Кубка России по ММА

до 70.3 кг: Зайнуков Артур (Республика Дагестан) призер Кубка России по ММА,.победитель Кубка Москвы по ММА - Богатов Роман (Оренбургская обл) победитель Кубка России по ММА

до 77.1 кг: Расулов Алибег (Республика Дагестан) чемпион мира по ММА, чемпион России по ММА - Ахмедов Юнус (Краснодарский край) призер Кубка России по ММА

до 84 кг: Абдулаев Шамиль (Москва) чемпион Европы по ММА, чемпион России по ММА - Абдулбеков Мурад (Астраханская обл) победитель Кубка России по ММА

до 93 кг: Шахрудинов Магомед (Ленинградская обл) чемпион Европы по ММА, призер чемпионата России по ММА) - Ярогиев Магомедхан (Краснодарский край) победитель Кубка России по ММА)

свыше 93 кг: Исагаджиев Амирхан (Москва) чемпион мира по ММА, чемпион России по ММА) - Сакаев Георгий (Московская обл.) победитель Кубка России по ММА).