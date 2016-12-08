Роман Широков: Матч с «Тоттенхэмом» ЦСКА не удался
Бывший футболист ЦСКА Роман Широков прокомментировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.
- Этот матч у ЦСКА не удался. Например, игра с «Байером» проходила на другом эмоциональном настрое, это заметно. Возможно, сейчас сказалось то, что играли на «Уэмбли». Хотя пора бы привыкать играть на таких стадионах. Отмечу Алана Дзагоева. Он сделал то, что от него ждали — хорошие передачи, еще и гол забил. ЦСКА провалил концовку второго тайма. И таблица в группе не отражает игры, которую команда показывала, — ЦСКА не был абсолютным аутсайдером. По эпизоду с первым голом «Тоттенхэма» скажу, что он точно был забит из офсайда, - цитирует Широкова официальный сайт «Матч ТВ».
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция