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Сергей Шубенков: Ничего нового Макларен не расскажет

Источник:  ИзвестияКомментарии

Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился ожиданиями в преддверии публикации второй части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

- Ключевую идею он уже изложил, а дальше будет расследование конкретно по спортсменам. У него длинный список атлетов, и, наверное, во второй части доклада Макларен будет говорить, кто и что сделал. Не знаю, что еще он должен изложить 9 декабря, чтобы это стало сенсацией. Я скептически отношусь к этому и думаю, что ничего нового он не расскажет, - цитируют Шубенкова «Известия».

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.  

Ждем черную пятницу. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабря

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