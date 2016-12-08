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Бой Головкин - Джейкобс выставлен на торги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о том, что бой чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом выставлен на промоутерские торги. 

Встреча Головкина и Джейкобса может состояться 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк). Поединок будет транслировать телеканал HBO.

Однако если торги выиграют промоутеры американца, то бой не только может быть перенесен на другую дату и место, но и вовсе может не состояться. Дело в том, что Головкин по контракту не может выступать на телеканале Showtime, главном конкуренте HBO.

Отметим, что в андеркарте следующего боя Геннадия Головкина очередную защиту титула WBO в тяжелом весе планировал провести украинец Александр Усик. 

Торги состоятся в штаб-квартире WBA в Панаме 19 декабря. Минимальная сумма ставки — $400 000, процентное разделение доходов — 75/25 в пользу Головкина.

Блог фан-клуба Геннадия Головкина на Sovsport.ru



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