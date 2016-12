Бой Головкин - Джейкобс выставлен на торги

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о том, что бой чемпиона мира по трем версиям Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом выставлен на промоутерские торги.

Встреча Головкина и Джейкобса может состояться 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк). Поединок будет транслировать телеканал HBO.

Однако если торги выиграют промоутеры американца, то бой не только может быть перенесен на другую дату и место, но и вовсе может не состояться. Дело в том, что Головкин по контракту не может выступать на телеканале Showtime, главном конкуренте HBO.

#WBAboxing has ordered purse bid @GGGBoxing - @DanielJacobsTKO in Panama on Dec-19 https://t.co/PIOLn6gv6H pic.twitter.com/GXophq9lFB