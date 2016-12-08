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Емельяненко анонсировал Кубок Содружества в Сургуте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Емельяненко анонсировал Кубок Содружества в Сургуте

9-10 декабря в Сургуте пройдет международный турнир «Кубок Содружества» по смешанному боевому единоборству, в котором примут участие свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья. Мотивация у спортсменов в соревнованиях высокая, участие в открытом Кубке - это возможность заявить о себе на международной арене или завершить спортивный год громкой победой на крупном турнире, а иностранные бойцы также попробуют взять реванш за успех российской сборной на чемпионате мира и Европы.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко: «Кубок Содружества» - это международный турнир, на участие в котором могут заявится все желающие спортсмены из России и ближнего зарубежья. Я рад, что этот турнир стал ежегодным и собирает все больше представителей из разных стран. Наш вид спорта объединяет не только отдельных  людей, но и  целые страны, закаляет характер, воспитывает командный дух и готовность биться за результат. Благодарю организаторов: федерацию смешанного боевого единоборства Ханты-Мансийского автономного округа Югры в лице Игоря Черникова за организацию 4-го турнира «Кубок Содружества». Приходите поболеть и поддержать наш вид спорта.

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