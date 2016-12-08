Поединок Чудинов - Гроувз может состояться в России

Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг между российским боксером Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом планируется провести в феврале 2017 года в нашей стране.

- Скорее всего, бой состоится в феврале. Мы приложим все усилия, чтобы он прошел в России, - цитирует промоутера Чудинова Умара Кремлева агентство ТАСС.

Ранее немец боснийского происхождения Феликс Штурм отказался от чемпионского пояса после того, как он был уличен в применении запрещенного препарата.