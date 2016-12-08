Иван Данильянц: «Спартак» может рассчитывать на место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высоко оценил шансы московского «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов-2017/18.

- Преимущество московского «Спартака» по набранным очкам позволяет ему рассчитывать на место в Лиге чемпионов. На вторую путевку в Лигу чемпионов могут претендовать «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Терек». Что касается завоевания права играть в Лиге Европы, то конкурировать между собой могут еще команд шесть, - заявил Данильянц.

Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

«Ростов», вышедший в весеннюю стадию Лиги Европы, пока идет на седьмом месте.

