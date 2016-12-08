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Хохлов займет должность советника гендиректора «Динамо»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов войдет в административный штаб московского клуба.

40-летний специалист займет должность советника гендиректора. 

В качестве игрока Хохлов выступал за «Динамо» с 2005 по 2010 годы. В тренерский штаб бело-голубых он входил с 2011 года по 2015 годы. В июне 2015 года Хохлов возглавил «Кубань», но после трех месяцев работы был отправлен в отставку. 

после 24 туров «Динамо» занимает первое место в первенстве ФНЛ, имея в своем активе 54 очка.  

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