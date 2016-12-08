AIBA изменила систему подчета очков в боксерских поединках

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) утвердила изменения в правилах, которые теперь будут официально действовать на всех соревнованиях под эгидой ассоциации в 2017 году.

О будущих реформах судейской системы было объявлено после завершения Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Во время Олимпиады организация попала под шквал критики из-за работы судей, а ряд арбитров был отстранен от работы еще во время соревнований. В октябре AIBA временно отстранила от работы всех 36 арбитров, судивших поединки на Играх.

Как отмечается в пресс-релизе AIBA, новая система подсчета была протестирована во время молодежного чемпионата мира в Санкт-Петербурге и показала хорошие результаты. Согласно этой системе, комиссия судей по очкам была заменена одним председателем комиссии для проверки электронных данных программы подсчета очков. Судьи за рингом теперь будут располагаться по всем четырем углам арены, а для определения победителя будут использоваться все пять показателей. Счет каждого раунда будет объявляться только по завершении всего поединка.