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Павел Колобков – Виталию Мутко: Вы по-человечески подсказывали в нужный момент

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта России Павел Колобков через «Советский спорт» поздравил вице-премьера России Виталия Мутко с днем рождения.

За те шесть лет, что я проработал вашим заместителем в профильном министерстве, вы дали мне многое. Прежде всего – возможность детально и профессионально изучить и освоить непростую систему управления сложным механизмом отечественного спорта.

5 октября 2010-го, когда я пришел в здание на улице Казакова, в вашем лице я встретил не высокого чиновника, угнетенного грузом проблем и не замечающего трудностей подчиненных, а заинтересованного, неравнодушного человека. Человека, который готов доверить вчерашнему спортсмену, пусть и весьма титулованному, серьезный фронт работ.

Вы поручили мне курировать летние виды спорта и готовить сборные России к Олимпийским играм 2012 г. в Лондоне. Кому-то со стороны сложно себе представить и тот уровень ответственности, который был на меня возложен, и тот объем помощи, который вы мне оказывали все это время. Да просто по- человечески подсказывали в нужный момент, а иногда от чего-то предостерегали. Это помогало нередко избегать ошибок.

И еще вы учили меня такой вроде бы простой и привычной для спортсмена, но очень важной для чиновника на высоком посту вещи: умению держать удар, не опускать руки после критики со стороны СМИ и общественности. Тем более что далеко не всегда критика эта бывает объективной и справедливой.

Виталий Леонтьевич, в минувшем октябре вы стали вице-премьером, а мне было поручено занять должность, на которой так долго и так успешно работали вы. Надеюсь, не подведу вас и в дальнейшем и смогу успешно работать, в том числе и «по вашим конспектам».

Поздравляю вас и с новым высоким постом, и с днем рождения.

Впереди у нас в вами много общих серьезных дел! 

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