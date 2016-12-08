Бермейн Стиверн: Не могу дождаться момента, когда я нокаутирую Поветкина. Промоутер и тренер не смогут драться за него

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн уверен в своей победе над Александром Поветкиным.

- У меня все идет хорошо, упорно тренируюсь и нахожусь в великолепной форме. Не могу дождаться выхода на ринг. Еще со времен выступления в любителях я был парнем, который приезжал домой к соперникам и расстраивал их планы.

Его тренер и промоутер не могут драться за него, в ринге будем только мы двое, поэтому о чем мне беспокоиться? Все давление на нем, а не на мне. Я просто не вижу, каким образом этот бой пройдет всю дистанцию и я проиграю. Я просто нокаутирую его, - заявил Стиверн.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.



