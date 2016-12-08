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Василий Карасев: «Зенит» всю игру с «Будучностью» противостоял сам себе

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности» (97:95).

- Как я и говорил перед этой встречей, главным для нас было психологически быть готовыми к этой игре. «Будучность» проиграла все игры и потеряла все шансы на дальнейшую борьбу.

Видимо, не удалось в полной мере настроиться на эту игру. Начали матч не очень хорошо и в защите, и в нападении. Можно сказать, всю игру противостояли сами себе. Хотя был отрезок, когда мы повели с преимуществом в пятнадцать очков. Все равно рад даже такой победе. Это будет для нас хорошим опытом на будущее. Настораживает только статистика фолов, надо что-то с этим делать, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче группового этапа Еврокубка в Подгорице обыграл «Будучность» со счетом 97:95 (22:23, 23:23, 26:24, 26:25).

За 0,4 секунды до конца матча Стефан Маркович забросил двухочковый, который и принес победу гостям. 

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Райан Тулсон, набравший 32 очка. У хозяев Сеад Шехович набрал 12 баллов.

После этой встречи сине-бело-голубые с пятью победами и двумя поражениями занимает второе место в группе. Столько же побед у «Баварии», которая идет на первой строчке. «Будучность» расположилась на последнем месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 14 декабря в Петербурге против «Уникахи». «Будучность» в этот же день в Мюнхене встретится с «Баварией». 

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