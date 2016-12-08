Василий Карасев: «Зенит» всю игру с «Будучностью» противостоял сам себе
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев
поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности»
(97:95).
- Как я и говорил перед этой встречей, главным для нас было
психологически быть готовыми к этой игре. «Будучность» проиграла все игры
и потеряла все шансы на дальнейшую борьбу.
Видимо, не удалось в полной мере настроиться на эту игру.
Начали матч не очень хорошо и в защите, и в нападении.
Можно сказать, всю игру противостояли сами себе. Хотя был отрезок, когда
мы повели с преимуществом в пятнадцать очков. Все равно рад даже
такой победе. Это будет для нас хорошим опытом на будущее. Настораживает
только статистика фолов, надо что-то с этим делать, - приводит слова
Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним,
«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка в Подгорице обыграл
«Будучность» со счетом 97:95 (22:23, 23:23, 26:24, 26:25).
За 0,4 секунды до конца матча Стефан Маркович забросил двухочковый, который
и принес победу гостям.
Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Райан
Тулсон, набравший 32 очка. У хозяев Сеад Шехович набрал 12 баллов.
После этой встречи сине-бело-голубые с пятью победами и двумя поражениями
занимает второе место в группе. Столько же побед у «Баварии», которая идет на
первой строчке. «Будучность» расположилась на последнем месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 14 декабря в Петербурге против «Уникахи».
«Будучность» в этот же день в Мюнхене встретится с «Баварией».