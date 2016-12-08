Федор Емельяненко: Предложение UFC меня не устроило

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко подтвердил, что он получил предложение UFC о проведении поединков под эгидой данной организации.

- Вы подписали контракт с Bellator на четыре боя. Почему выбрали именно эту организацию?

Мы вели переговоры сразу с несколькими организациями, но сделали выбор в пользу Bellator, поскольку глава этой организации Скотт Кокер — человек честный, порядочный, у нас уже есть опыт работы с ним. Его предложение нас заинтересовало.

- Ходили слухи, что вы можете оказаться в UFC. Действительно ли был такой вариант?

Да, этот вариант был. Из UFC мне поступило предложение, но оно меня не устроило. У нас возникли разногласия, в частности — в вопросе промоушена.

- Ваш следующий соперник — Мэтт Митрион. Расскажите о нем.

Это боец ударного стиля, у него много побед нокаутом, он очень уверенно себя чувствует в стойке. Мэтт побольше меня, потяжелее, помоложе (38 лет), но меня это не пугает. Будем биться!, - рассказал Емельяненко в интервью «Ленте.ру».

Поединок Емельяненко - Митрион состоится 18 февраля в Сан-Хосе (США).

За карьеру в смешанных единоборствах Федор одержал 36 побед и потерпел 4 поражения.

