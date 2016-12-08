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ООН: Некоторые журналисты на ЧМ-2018 будут необъективными

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Специальный советник генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке призвал российских журналистов обеспечить позитивный информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Чемпионат мира - лучший бренд, все хотят находиться на нем, и вам надо осознать, что вы приглашаете к себе мир. В России будет много журналистов, и некоторые из них будут, скажем так, необъективными. Даже на Олимпиаде в Сочи нашлись те, кто жаловался на большое количество солнца. Вам будет сложно, и вы должны убедить их, что чемпионат будет успешным.

Важно, чтобы и российские СМИ подготовились, должно быть настоящее движение в этом плане. Россия должна убедить народ в том, что самое важное в чемпионате мира - не победа, а стать лучшими в проведении и организации турнира в своей стране, в своем городе, - цитирует Лемке агентство ТАСС.

Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах.




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