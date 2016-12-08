ООН: Некоторые журналисты на ЧМ-2018 будут необъективными

Специальный советник генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке призвал российских журналистов обеспечить позитивный информационный фон вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Чемпионат мира - лучший бренд, все хотят находиться на нем, и вам надо осознать, что вы приглашаете к себе мир. В России будет много журналистов, и некоторые из них будут, скажем так, необъективными. Даже на Олимпиаде в Сочи нашлись те, кто жаловался на большое количество солнца. Вам будет сложно, и вы должны убедить их, что чемпионат будет успешным.