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Сергей Ташуев: Веду переговоры с «Нантом»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев подтвердил, что ведет переговоры с французским «Нантом». 

- В настоящий момент нахожусь в фазе ожидания, веду переговоры. Есть один вариант из Франции. Не стану скрывать, это «Нант» — достаточно сильный клуб. Но комментировать пока рано. 

Я сам хочу поработать именно за рубежом. Не хочется идти туда, где мне скажут: чтобы попасть в команду премьер-лиги, нужно выйти на условного губернатора, съездить с ним на рыбалку и тогда все получится. Для меня это диковато, такая система немножко напрягает. Не буду называть клубы, но у нас так, - цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, что после 16 туров в нынешнем сезоне лиги 1 «Нант» идет на 19-м месте. Ранее Ташуев тренировал ряд российских клубов. Среди них «Кубань», «Анжи», «Спартак-Нальчик», «Краснодар», «Терек». 

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