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Энтони Джошуа: Бой с Кличко - большой вызов, но с ним еще много неясного

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не уверен в том, что в 2007 году он выйдет на ринг с украинцем Владимиром Кличко.

- Такой поединок - большой вызов для меня, но с ним еще много неясного. Я могу думать только о том, на что могу повлиять и о том, что мне предстоит в ближайшее время. 

Нам предстоит преодолеть ряд трудностей, но думаю, от судьбы в 2017 году не уйдешь, - заявил Джошуа.

Напомним, на кону в этом поединке может стоять не только пояс IBF, принадлежащий Джошуа, но и титул суперчемпиона WBA. Всемирная боксерская ассоциация уже санкционировала такой бой.

Владимир Кличко восстанавливается после травмы, которая не позволит ему выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее.

Энтони Джошуа в этот день проведет защиту титула в бою с американцем Эриком Молиной.

Ранее промоутер Энтони Эдди Хирн заявил о том, что поединок Джошуа - Кличко может состояться в апреле будущего года.


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