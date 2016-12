Энтони Джошуа: Бой с Кличко - большой вызов, но с ним еще много неясного

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не уверен в том, что в 2007 году он выйдет на ринг с украинцем Владимиром Кличко.

- Такой поединок - большой вызов для меня, но с ним еще много неясного. Я могу думать только о том, на что могу повлиять и о том, что мне предстоит в ближайшее время.

Нам предстоит преодолеть ряд трудностей, но думаю, от судьбы в 2017 году не уйдешь, - заявил Джошуа.

Anthony Joshua says he's not getting distracted by a scheduled meeting with Wladimir Klitschko next year https://t.co/pOWQWBQ481 pic.twitter.com/zlg2tqtrZa