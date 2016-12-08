Людмила Постнова: Конечно, нам надо было обыгрывать румынок

Капитан сборной России Людмила Постнова поделилась своими впечатлениями от матча с Румынией (17:22) на чемпионате Европы.

- Мы очень расстроены результатом. Игра была наша, мы должны были побеждать Румынию, но в нападении ничего не можем забить, особенно с краев. Нет, это не невезение, мы сами виноваты. Что я думаю об игре вратаря сборной Румынии Деду? Мы дали ей почувствовать игру, если бы в самом начале забили свои мячи, то такого бы небыло. Реализация голевых моментов - главная причина поражения. Мне сложно объяснить, почему это произошло, возможно, есть недостаток концентрации. На краях у нас играют молодые гандболистки, которые только пришли в команду. Но это не оправдание. Если оказался в сборной России, то надо забивать голы. Конечно, нам надо было обыгрывать румынок, - цитирует Постнову официальный сайт Федерации футбола России.

Сборная России занимает третье место в группе D, набрав 2 очка. Следующий матч команда Евгения Трефилова на чемпионате Европы проведет 9 декабря против команды Норвегии.